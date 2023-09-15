انت الان تتابع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يجري جراحة دقيقة لعلاج انفجار شريان بالمخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بفضل من الله، نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 75 عاماً إثر إصابته بجلطة حادة في المخ ، حيث وصل قسم الطوارىء بعد منتصف الليل عبر سيارة الإسعاف وهو في حالة فقدان تام للوعي ، وتبين من الفحوصات الأولية مدى خطورة حالته، نتيجة الإنخفاض الشديد بالضغط وشبه توقف بالتنفس، على الفور تم وضع المريض على أجهزة التنفس الإصطناعي وإنعاشه مع تقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

ذكر ذلك الدكتور محمد حسن استشاري طب الطوارىء بالمستشفى، والذي أضاف أنه تم إخضاع المريض لمجموعة من التحاليل المخبرية والفحوصات بالتصوير الطبقي (C.T scan) على الشرايين والأوعية الدموية بالدماغ ، وقد أوضحت النتائج وجود جلطات حادة بالمخ، نتيجة حدوث إنفجار في الشريان المخيخي السفلي بالمخ، الواقع بالقرب من مراكز التحكم في الوظائف الحيوية الهامة بالجسم، والمتمثلة في التنفس والقلب والضغط، وحدوث نزيف من الدرجة الرابعة.

مفيداً بأن الفحوصات أثبتت أيضاً أن الإصابة نتج عنها حدوث تشوهات دماغية، والسبب فيها إصابة المريض بالضغط وعدم انتظامه في تناول الأدوية بمواعيدها، الأمر الذي أدى إلى تكون ممر غير طبيعي بين أوردة وشرايين المخ، على الفور تم نقله إلى العناية المركزة لضبط ضغط الدم لمدة 4 ساعات.

وأضاف الدكتور محمد أن الفريق الطبي المعالج المكون من استشاريي جراحة المخ والأعصاب والطوارىء والعناية المركزة وفريق الأشعة التداخلية بالمستشفى، قرروا بعد دراستهم للحالة وضع خطة علاجية على مرحليتن.

واختتم د.محمد حديثه بالقول أنه تم تجهيز المريض للمرحلة الأولى والتي تضمنت إجراء قسطرة لإصلاح الشريان المخيخي السفلي ، بعدها خضع المريض للمرحلة الثانية من الجراحة والتي استغرقت 45 دقيقة لإزالة التجمعات الدماغية في بطينات الدماغ، وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد ونقل إلى العناية المركزة، وبعد أن أمضى نحو أسبوعين من المتابعة الحثيثة واستعاد وعيه تقرر إزالة أجهزة التنفس الإصطناعي ونقله إلى غرفة التنويم ، ومكث فيها لمدة أسبوع ثم خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.