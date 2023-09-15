خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس كوستاريكا بذكرى استقلال بلاده

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 10:59 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رودريغو تشافيز رويليس، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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