شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يتحدي اتحاد العاصمة قبل مواجهة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص الحارس المصري الدولي محمد الشناوي، لاعب وقائد النادي الأهلي، علي التعليق عن مواجهة إتحاد العاصمة الجزائري، في الدور النهائي من كأس السوبر الأفريقي.

الشناوي قال:" مواجهة إتحاد العاصمة تحدي كبير لنا، جاهزين لتقديم مستوي قوي ونرغب في تحقيق الفوز بكل تأكيد خلال تلك المواجهة ".

وتابع:" سعداء بالأجواء الجماهيرية في السعودية، بخلاف نفاذ تذاكر مباراة إتحاد العاصمة بشكل كامل، نحب أن نلعب في تلك الأجواء كثيرا ".

وأتم:" نمتلك حالة كبيرة من التركيز، نرغب في حصد لقب جديد في بداية موسمنا الجديد، الأمر سيمثل لنا البداية الأمثل في حالة تحقيق الفوز".

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.