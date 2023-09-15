السعودية | تصاميم الأزياء السعودية تتصدر معرض وايت ميلانو في إيطاليا

شكرا لقرائتكم تصاميم الأزياء السعودية تتصدر معرض وايت ميلانو في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض 100 علامة تجارية سعودية، ضمن مواهب المصممين السعوديين في المعرض العالمي "وايت ميلانو" 2023، والذي سيُقام خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجاري، تزامناً مع أسبوع الموضة في "فيسكونتي بافليون" بمنطقة "تورتونا" في مدينة ميلان الإيطالية لعرض أعمال المواهب السعودية، وأحدث التصاميم للأزياء النسائية والرجالية بالإضافة إلى الحقائب والمجوهرات، وذلك بحسب ما كشفته هيئة الأزياء السعودية.

فقد أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء، بوراك شاكماك، أن "مشهد الأزياء السعودي لا مثيل له ولن يتكرر"، مشيراً إلى أن "المصمّمين السعوديين يواصلون إبهار الجماهير على الصعيد العالمي عبر تصاميمهم الأصيلة والمبتكرة؛ فهو يحتفي بالإرث الثقافي السعودي، ويستمد تاريخه من الحرفيين الموهوبين والحِرفية المتطورة، إلى جانب الشغف نحو الابتكار والإبداع المستمر في الأزياء الفاخرة والمعاصرة والهوت كوتور ".

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وشدد على أهمية وصول المصممين السعوديين إلى الأسواق العالمية والعرض أمام المشترين المؤثرين لتكثيف التواجد العالمي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

العناصر التقليدية والابتكار

من جانبها، رحبت الرئيس التنفيذي لمعرض "وايت ميلانو" بريندا بيلي، بالمصمّمين السعوديين الموهوبين في المعرض خلال أسبوع الموضة في ميلانو للسنة الثانية على التوالي، مؤكدة اهتمام مجتمع عالم الأزياء والموضة بالدمج بين العناصر التقليدية والابتكار في التصاميم التي يقدمها المصمّمون السعوديون.

وأشادت بدعم هيئة الأزياء للمصمّمين الخرّيجين من برنامج 100 براند سعودي للوصول إلى العالمية على نحو مستمر ومستدام، وسيتم تنظيم صالات عرض في منطقةٍ مخصّصة لاستعراض تصاميم وإبداعات المصمّمين السعوديين من برنامج "100 براند سعودي" في السوق العالمية، وذلك ضمن المناطق الخمس الخاصة بالمعرض العالمي "وايت ميلانو" ليُقدِّم من خلالها المشاركون عروضاً مثيرة ومتميزة في هذه المشاركة لمواصلة سلسلة النجاح بعد مشاركتهم الاستثنائية في نسخة العام الماضي من هذا المعرض.

يذكر أن البرنامج الإرشادي المتخصّص في صناعة الأزياء يغطي عشر فئات مختلفة وهي: الملابس الجاهزة، والتقليدية، والمستوحاة من مفاهيم عالمية، والديمي كوتور، وفساتين الأعراس، والحقائب، والمجوهرات، وسيتم إدراج فئة العطور والأحذية لهذا العام، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المصممين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاماً، بحيث تحظى المشاركة النسائية بنسبة 85%، ومن بين هذه المواهب مَن تلقّى تعليمه في أفضل مدارس تصميم الأزياء العالمية، ومنهم من عمل على التدريب الذاتي.