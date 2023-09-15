"سبيماكو" تعلن إطلاق مستحضر الإينوكسابارين: أول مستحضر شبه حيوي لعلاج جلطات الدم يُصنّع في المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 1:00 مساءً

دشّنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)؛ أولى دفعاتها من مستحضر الإينوكسابارين، وهو أول منتج بديل حيوي يتم تصنيعه بالكامل في المملكة. وكشف الرئيس التنفيذي، الأستاذ خالد بن صالح الخطاف؛ أن إينوكسابارين يعد أول مستحضر بديل حيوي في دول مجلس التعاون الخليجي يتم تطويره بالكامل من قبل شركة أدوية وطنية، وأن هذا الإنجاز تم تحقيقه في مصنع سبيماكو بمنطقة القصيم بعد اكتمال عملية نقل وتوطين التقنية بالكامل، وأشار إلى أن حقن "إينوكسابارين" المعبّأة مسبقاً هي عبارة عن "هيبارين" منخفض الوزن الجزيئي، وتستخدم لعلاج جلطات الدم ومنع تكوّنها. وأشاد الأستاذ خالد الخطاف؛ بالخطوات الطموحة التي قطعتها المملكة في سعيها لتكون مركزاً عالمياً في صناعة الأدوية من خلال ما تمتلكه من تقنيات وكوادر علمية وفنية، إضافة إلى البنية التحتية المتقدّمة، والدعم المتواصل من القيادة الحكيمة، لتعزيز الصناعة الدوائية وضخ الاستثمارات الكبيرة فيها؛ لتحقيق الأمن الدوائي في المملكة والمنطقة. كما شدّد الرئيس التنفيذي لـ "سبيماكو الدوائية"، على أن الشركة مستمرة في تطوير قدراتها على تصنيع مستحضرات دوائية وطنية ذات جودة عالية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لطموحات المملكة بأن تكون مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية، من خلال شركات وطنية، مثل شركة سبيماكو الرائدة في مجال الصناعة الدوائية.

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