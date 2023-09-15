انت الان تتابع بعد مسيرة 21 عامًا.. ياسر المسيليم يودّع الأهلي ويعلن اعتزاله برسالة مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 1:23 مساءً

وجه حارس المرمى "ياسر المسيليم" رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره، بعد رحيله رسميًّا عن صفوف الفريق، وانتهاء مشواره مع الأهلي بعد مسيرة دامت 21 عامًا. وكتب المسيليم بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس": "اليوم أودع حبًّا كبيرًا بقلبي، وتنتهي قصة 21 عامًا في النادي الأهلي كلاعب، لكن لم تنته كعاشق لهذا الكيان الكبير". وقدم الحارس شكره لجماهير الفريق قائلًا: "شكرًا أيها الكبير، شكرًا أيها العظيم، شكرًا لكم يا جماهير الأهلي الشامخة، أنتم تملكون أعظم دعم إلى الأهلي أنتم لستم جماهير فقط انتم سند الأهلي". وتابع قائلًا: "شكرًا لكل من وقف مع الأهلي في الأيام الجيدة والغير جيدة، شكرًا لإدارة النادي وجميع المنسوبين وزملائي الـلاعبين جميعًا، أستودعتكم الله". وكان قد انضم ياسر المسيليم صاحب الـ39 عامًا لصفوف الشباب بالنادي الأهلي في 2002، حتى صعد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يونيو 2006.

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