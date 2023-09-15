شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع تمور وسلال غذائية في اليمن وباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خدماته في العديد من الدول؛ للتخفيف من معاناة الشعوب الشقيقة والصديقة.

ووزع المركز أمس الأول 6.000 كرتون تمر في مديرية القطن بمحافظة مأرب، استفاد منها 18.000 فرد، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2023.

كما وزع أمس الأول، 3.000 كرتون تمر في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 18.000 فرد.

سلال غذائية في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول 64 طنًا و125 كيلو غراماً من السلال الغذائية للفئات الأشد ضعفًا في منطقة مظفرقر بإقليم البنجاب، المتضررة من الفيضانات في باكستان، استفاد منها 4.725 فرداً، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2023- 2024.

يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 105.000 سلة غذائية بمراحله الأربعة و تزن السلة الواحدة على 95 كيلو جرامًا تشمل المواد الغذائية الأساسية، فيما يبلغ الوزن الإجمالي لكامل المشروع 1.013 طنًا، يستفيد منها 735.000 ألف فرد من الفئات الأكثراحتياجًا في 37 منطقة في أقاليم السند، وبلوشستان، وخيبربختون خوا ، وجلجت بلتستان، والبنجاب.