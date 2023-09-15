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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والرياض يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال والرياض يلا شوت بث مباشر اليوم في الدوري السعودي، يستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد ديربي العاصمة السعودية بين الهلال والرياض، وذلك لحساب الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024.

"الموج الأزرق" يحتل وصافة ترتيب دوري روشن في اللحظة الراهنة برصيد 13 نقطة، في حين يحلّ الرياض الوافد حديثًا إلى الدوري الممتاز في المركز 15 بعد أن حصد 4 نقاط فقط من أول 5 مباريات.

ومن المقرر أن يشهد ديربي الرياض المشاركة الأولى لنيمار بقميص الهلال، وستكون قائمة المدرب جورجي جيسوس مكتملة بالكامل تقريبًا وهدفها هو استرداد الصدارة من الغريم الاتحاد بعد فوزه يوم الخميس واعتلاء المركز الأول مؤقتًا.

متى موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

تقام مباراة الهلال والرياض يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرياض مجانًا من خلال قناة SSC1 SD ولكن فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج بلاد الحرمين، أو لمتابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة ستحتاج إلى اشتراك وجهاز GOBX للوصول إلى قناة SSC1 HD.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والرياض يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل الهلال ضد الرياض

يأتي تشكيل الهلال المتوقع اليوم، لمقابلة فريق الرياض ضمن مباريات الدوري السعودي 2023/2024، كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، مالكوم، نيمار دا سيلفا، وسالم الدوسري.

خط الهجوم: إلكسندر ميتروفيتش.

تشكيل الرياض ضد الهلال

يتوقع أن يكون تشكيل الرياض، كالتشكيل في النقاط التالية، من أجل خوض مباراة الهلال اليوم في دوري روشن:

حراسة المرمي:ألين توسكا.

خط الدفاع: عبدالإله الخيبري، اينولج موسونا، صلاح آل عباس، دينو هوقو.

خط الوسط: مارتن نيكولاس كامبانيا،علي الزقعان، حسين النويقي، أحمد عسيري، ديداير إبراهيم ندونق.

خط الهجوم: بيراما توريه.

من معلق مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

سيتولى المعلق المصري الشهير "مدحت شلبي" مهمة التعليق على مجريات مباراة الهلال والرياض عبر قنوات SSC.

هناك خيار آخر لمتابعة اللقاء بصوت مختلف، وهو المعلق السعودي مشاري القرني.

من الأسباب الهامة لاهتمام الجميع بهذا اللقاء، المشاركة الأولى المحتملة لنيمار بقميص "الزعيم" بعد أن انضم له في صفقة قياسية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي نظير 90 مليون يورو.



الدولي البرازيلي لم يشارك في المباريات السابقة بسبب الإصابة، ولكن بعد انتهاء التوقف الدولي أصبح جاهزًا للمشاركة رفقة كتيبة جورجي جيسوس.

الهلال قبل التوقف استطاع أن يتصدر ترتيب دوري روشن بعد أن فاز على الاتحاد في مباراة مثيرة، والفوز في ديربي العاصمة بات هامًا للبقاء في المرتبة الأولى.