شكرا لقرائتكم خبر عن بشري سارة تنتظر الأهلي بعد مواجهة السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وجود منافسة قوية بين شركتي الطيران القطري والعرجون جروب، من أجل الحصول على رعاية تيشرت النادي الأهلي عقب مواجهة السوبر الأفريقي.

وأضافت المصادر أن أحد هذين الراعيين سيحصل علي رعاية ظهر قميص النادي الأهلي في الموسم الحالي، ولكن تبقي الأولوية للمقابل المادي الذي سيقدمه الجانبين.

حيث وصلت آخر العروض إلى النادي الأهلي لما يقارب من 150 مليون جنيه في 3 مواسم، في الوقت الذي يسعي الفريق الأحمر للحصول علي مقابل مادي أكبر.

هذا ومن المتوقع أن يصل هذا الإتفاق في مجمله إلى 200 مليون جنيه، وإن كان الأقرب حتي هذه اللحظة للفوز برعاية الأهلي هي شركة الطيران القطري.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.