شكرا لقرائتكم خبر عن كولر علي أعتاب رقم قياسي مع الأهلي في السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل النادي الأهلي مواجهة مثيرة الليلة أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات نهائي السوبر الأفريقي، والمقام في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

حيث يسعي كولر لمواصلة إنجازاته مع الأهلي وتحقيق بطولة جديدة الليلة بالفوز علي اتحاد العاصمة، حيث سيكون الفوز بهذا اللقب، بمثابة البطولة السادسة ضمن سبع ألقاب علي التوالي خاضها المدرب.

حيث لم ينجح إلى أي مدرب من قبل إقتناص في إقتناص هذا الكم الهائل من الألقاب في تلك الفترة القصيرة، خاصة أن كولر أكمل للتو عامه الأول فقط مع الأهلي.

حيث نجح المدرب في تحقيق لقبي لكأس السوبر المصري، بخلاف الجمع بين لقبي الدوري والكأس، واستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا من الوداد.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره اتحاد العاصمة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.