هيئة الاتصالات تعقد برنامجًا تدريبيًّا حول نظام أسماء النطاقات وتقنية الامتداد الآمن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 1:54 مساءً

عقدت هيئةُ الاتصالات والفضاء والتقنية برنامجًا تدريبيًّا حول نظام أسماء النطاقات "DNS"، وتقنية الامتداد الآمن "DNSSEC"، بالتعاون مع هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة الدولية "ICANN"، وهيئة الحكومة الرقمية "DGA". جاء ذلك بهدف المساهمة في بناء القدرات والمهارات المتخصصة في مجال أسماء النطاقات، وتعزيز جوانب الأمان والموثوقية، ورفع نسبة تبنيها في المملكة وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية. وبيّنت الهيئة أن البرنامج الذي امتدّ على مدى خمسة أيام تطرق إلى أساسيات نظام أسماء النطاقات "DNS" والتقنيات المرتبطة به، وأبرز مميزات تقنية الامتداد الآمن للنظام "DNSSEC"، ومدى إسهامه في حمايتها، إلى جانب التطبيق العملي لتفعيل النظام وإدارة عملياته. ويأتي البرنامج ضمن سلسلة برامج متخصّصة عقدتها الهيئة، واستفاد منها أكثر من 350 متدربًا من جهات حكومية وأكاديمية وشركات متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت، من منطلق دورها الفاعل في رفع الوعي في مجال أسماء النطاقات "DNS"، وسعيها لإبراز مكانة المملكة كواحدة من أولى دول الشرق الأوسط التي بادرت لتفعيل تقنية الامتداد الآمن وأتاحتها للمستخدمين "DNSSEC"، إضافة إلى إتاحة الاستفادة من التجارب التي مكّنتها من تحقيق المركز الأول عالميًّا في نسبة الحركة لخدمة تقنية الامتداد الآمن "DNSSEC" في نظام أسماء النطاقات "DNS".

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