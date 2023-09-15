فيصل بن فرحان يصل كوبا لترؤس وفد المملكة في قمة "الـ77 + الصين"

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة "الـ77 + الصين"، التي ستعقد اليوم وتستمر ليوم غد.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار خوسية مارتي، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية كوبا مارتا إيلينا فيتو، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي.

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