انت الان تتابع الفيحاء يعلن غياب مهاجمه النيجيري "أنتوني نواكايمي" عن لقاء الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 2:57 مساءً

أعلن نادي الفيحاء غياب مهاجمه النيجيري "أنتوني نواكايمي" عن مواجهة نادي الشباب، والمقرّرة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم. وأرجع النادي سبب غياب مهاجمه النيجيري إلى شعوره بآلام في العضلة الخلفية بعد الحصة التدريبية أمس الخميس، مشيرًا إلى أنه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية. وقال النادي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فضل المدير الفني السيد "فوك رازوفيتش" إراحة النيجيري "أنتوني نواكايمي"، وعدم إشراكه في مباراة اليوم أمام الشباب، وذلك على إثر شعوره بآلام في العضلة الخلفية بعد الحصة التدريبية أمس الخميس؛ حيث سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية". يشار إلى أن الفيحاء سيقابل الشباب مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ حيث يحتلّ الفريق المركز التاسع برصيد 6 نقاط، في المقابل يقبع الشباب بالمركز السابع عشر وما قبل الأخير برصيد نقطتين.

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