شكرا لقرائتكم خبر عن نيابةً عن الملك.. وزير الخارجية يشارك في افتتاح قمة "الـ77+ الصين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، في افتتاح أعمال قمة مجموعة "الـ77+الصين"، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في هافانا عاصمة كوبا.

واستقبل الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، سمو وزير الخارجية وعددٍ من رؤساء الوفود لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.

عقب ذلك، شارك سمو وزير الخارجية في الصورة التذكارية الرسمية للوفود المشاركين في أعمال قمة مجموعة " الـ77+الصين ".

قمة "الـ77+ الصين"

تناقش قمة مجموعة "الـ77+ الصين"، العديد من المستجدات على الساحة الدولية، والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيبحث ممثلي الدول المشاركة في القمة الحلول المستدامة للتحديات التي يشهدها العالم، بما في ذلك بناء شراكات ذات منفعة متبادلة، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف.