السعودية | وزير الخارجية يصل كوبا لترؤس وفد المملكة في قمة مجموعة “الـ77 + الصين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية كوبا هافانا، وذلك لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة “الـ77 + الصين”، التي ستعقد اليوم وتستمر ليوم غد.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار خوسية مارتي، معالي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي في جمهورية كوبا مارتا إيلينا فيتو، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي.