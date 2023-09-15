السعودية | نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77+الصين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في افتتاح أعمال قمة مجموعة “الـ77+الصين”، وذلك في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.

واستقبل فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا، سمو وزير الخارجية وعددٍ من رؤساء الوفود لدى وصولهم مقر انعقاد القمة.

عقب ذلك، شارك سمو وزير الخارجية في الصورة التذكارية الرسمية للوفود المشاركين في أعمال قمة مجموعة ” الـ77+الصين “.