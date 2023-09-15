شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة يلا شوت اليوم بث مباشر في نهائي كأس السوبر الأفريقى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة يلا شوت اليوم بث مباشر في نهائي كأس السوبر الأفريقى

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة يلا شوت اليوم بث مباشر في نهائي كأس السوبر الأفريقى موعد مثير ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حيث سيلتقي مع فريق اتحاد العاصمة في منافسة السوبر الإفريقي. ستقام هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل وذلك بتوقيت القاهرة، وتوقيت مكة المكرمة سيكون التاسعة مساءً، وأما بتوقيت أبو ظبي فستكون العاشرة مساءً. هذا الموعد مكتنز بالتشويق والإثارة حيث يلتقي الفريقين في منافسة قوية.

القناة الناقلة مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر

ستكون القناة الناقلة مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة الجزائري قناة بي إن سبورتس القطرية، ويمكن للراغبين في مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد اتحاد العاصمة اتخاذ الخطوات التالية لتجهيز تردد قناة بي إن سبورتس

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 بتعليق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة اليوم

يخوض فريق الاهلي لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اختبارا افريقيا صعبا وذلك حينما يواجه نظيرة اتحاد العاصمة الجزائري، ويرغب الفريق الاحمر في تحقيق الفوز والعمل علي اسعاد الجماهير العاشقة، يدخل فريق اتحاد العاصمة اللقاء وهو يرفع شعار الفوز لأ بديل عن ذلك، فالتصريحات القادمة من معسكر الفريق الجزائري تؤكد ان فريقهم قادر في الحصول علي لقب السوبر، ومن المقرر ان ينافس علي هذة المعركة بكل قوة وتركيز عالي جدا.

تردد قناة بي إن سبورتس على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

مشاهدة مباراة الاهلي واتحاد العاصمة اليوم

يخوض فريق الاهلي لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اختبارا افريقيا صعبا وذلك حينما يواجه نظيرة اتحاد العاصمة الجزائري، ويرغب الفريق الاحمر في تحقيق الفوز والعمل علي اسعاد الجماهير العاشقة، يدخل فريق اتحاد العاصمة اللقاء وهو يرفع شعار الفوز لأ بديل عن ذلك، فالتصريحات القادمة من معسكر الفريق الجزائري تؤكد ان فريقهم قادر في الحصول علي لقب السوبر، ومن المقرر ان ينافس علي هذة المعركة بكل قوة وتركيز عالي جدا.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر

يستضيف ملعب استاد الملك عبدالله في مدينة جدة بـ المملكة العربية السعودية مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة في بطولة كأس السوبر الإفريقية.

وسيلتقي الأهلي واتحاد العاصمة اليوم عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، فيما سيلتقي الأهلي واتحاد العاصمة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي.