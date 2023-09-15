انت الان تتابع الاتحاد يطرح تذاكرَ مواجهة أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 4:14 مساءً

أعلن نادي الاتحاد طرحَ تذاكر مباراة الفريق الكروي الأول ضد نادي أجمك الأوزبكي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023/ 2024م. ويلاقي الاتحادُ نظيرَه أجمك الأوزبكي يوم الاثنين القادم، الموافق الـ18 من سبتمبر الجاري، على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لحساب منافسات الجولة الثالثة من البطولة القارّية. وكشفت إدارةُ النادي طرحَ ثلاث فئات من التذاكر؛ وهي: الموحدة وسعرها 30 ريالًا، والفضية 200 ريال، والذهبية 400 ريال. ويشارك الاتحاد في المجموعة الثالثة التي تضمّ فرق: سيباهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي. وأشارت الإدارة إلى أن التذاكر موجودة على المنصّة الإلكترونية للنادي، وستكون متوفرة عبر الرابط التالي: tickets.ittihadclub.sa/ar/d/3900/al-ittihad-fc-x-agmk-fc/30873bde89a64b438794ef

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