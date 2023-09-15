"جولات المملكة".. أداءات حركية وأنغام على أعمدة الاقتصاد الإبداعي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 4:16 مساءً

تعدّ جولات المملكة من أهم الوسائل التي اعتمدت عليها هيئة الترفيه مؤخراً في نشر المتعة والبهجة والتسلية، وإثراء الاقتصاد الإبداعي بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وبرنامج جودة الحياة، وروح السعودية. انطلقت الجولات في شهر مايو الماضي، ويشارك فيها عدد من النجوم السعوديين والعرب عبر حزمة من العروض المسرحية والغنائية، التي أسهمت في ترسيخ مكانة المملكة منصة عالمية للثقافة وحاضنة للموهبة والإبداع، واجتذاب السياح، ورفع الذوق الفني لدى الجمهور، الذي شهد العديد من العروض المسرحية والغنائية التي شهدت إقبالاً منقطع النظير من جميع الجنسيات الخليجية والعربية والعالمية، وشجعت على زيادة فترات الإقامات الفندقية والحركة السياحية بشكل عام، ودعمت محركات تجارة البيع بالتجزئة والمطاعم، وجميع الأماكن السياحية الأخرى. وقد ساعد في ذلك الخدمات النموذجية والبنية التحتية المميزة في المملكة، التي تتصف بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع المجالات. وتنال جولات المملكة المتابعة المستمرة والإشراف المباشر من المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الذي دائماً يؤكد أن مُخرجات برامج وخطط وفعاليات الترفيه هي انعكاس جلي للدعم والتمكين التي تمنحه القيادة الرشيدة.

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