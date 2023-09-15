رياح مصحوبة بأمطار تجتاح جازان والجهات المختصة تستنفر جهودها

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 4:39 مساءً

تشهد بعض الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة جازان، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة بعد هبوب عاصفة مطرية على جازان حولت نهارها إلى ليل معتم. وبدأ هطول المطر منذ نحو ساعة واشتد بغزارة على عدد من المحافظات، واستنفرت على إثره الجهات المعنية لمباشرة البلاغات. وحثّ الدفاع المدني على اتخاذ التدابير كافة، أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيباً بتوخي الحيطة والحذر، خصوصًا أن المنطقة تشهد هذه الفترة هطول أمطار وجريان السيول وهبوب الرياح الشديدة، متمنياً السلامة للجميع.

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