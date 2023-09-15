شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الهلال والرياض يلا شوت بث مباشر يلا شوت في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال والرياض بث مباشر يلا شوت في دوري روشن السعودي

يبحث محبو كرة القدم المحلية والعالمية عن بث مباشر لمباراة الهلال والرياض في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والرياض اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستتم نقل المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية.

يتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مواجهة الهلال والرياض في ديربي الرياض.

يتواجد الهلال حاليا في المركز الثالث بدوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة بينما يتواجد الرياض في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد

وسط الملعب: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: نيمار جونيور، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والرياض مجانًا من خلال قناة SSC1 SD ولكن فقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج بلاد الحرمين، أو لمتابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة ستحتاج إلى اشتراك وجهاز GOBX للوصول إلى قناة SSC1 HD.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC1 HD الناقلة لمباراة الهلال والرياض يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد التالي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024

يقدم تطبيق "شاهد" فرصة مشاهدة مباراة الهلال والرياض مجانًا عبر الإنترنت، وذلك حصرًا للمتواجدين داخل السعودية، وفي هذه الحالة ستكون تقنية الصورة SD.

ولكن لمتابعة اللقاء من خارج المملكة أو بتقنية HD، ففي هذه الحالة ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

من معلق مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

سيتولى المعلق المصري الشهير "مدحت شلبي" مهمة التعليق على مجريات مباراة الهلال والرياض عبر قنوات SSC.

هناك خيار آخر لمتابعة اللقاء بصوت مختلف، وهو المعلق السعودي مشاري القرني.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي 2024؟

سيكون البث المباشر لمباراة الهلال والرياض متاحًا مجانًا من خلال تطبيق "شاهد"، ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارج المملكة أو لمتابعة اللقاء بتقنية HD، ستحتاج للاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".