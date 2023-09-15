السعودية تستضيف الاجتماعَ الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في ديسمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 5:36 مساءً

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم الاجتماعَ الثالث للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته 2023-2027، الذي سيقام خلال فترة استضافة منافسات كأس العالم للأندية 2023 التي تحتضنها جدة في ديسمبر المقبل. ويُعدُّ هذا الاجتماع هو الأول الذي تستضيفه المملكة على مستوى المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. ويضمّ المكتبُ التنفيذي الآسيوي في عضويته رئيسَ مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل، الذي تم انتخابه في فبراير الماضي ممثلًا عن قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للفترة من 2023-2027. من جانبه رحّب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبأعضاء المكتب التنفيذي الآسيوي، مؤكدًا أن استضافة هذا الاجتماع تعكس جهودَ الاتحاد السعودي في تعزيز التعاون المثمر بين الاتحادين السعودي والآسيوي، مشيدًا بالتعاون المثمر والبنّاء خلال السنوات الأخيرة من أجل تطوير اللعبة بمختلف بلدان القارة.

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