انت الان تتابع "دله البركة" تستعد لإعلان الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 سبتمبر 2023, 5:41 مساءً

مع قُرب موعد الاحتفال باليوم الوطني الـ(93) للمملكة العربية السعودية، تعتزم «دله البركة» الإعلان عن أسماء الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتأهلين لبرنامج «نوابغ المستقبل»، وذلك يوم الأحد المقبل (17 سبتمبر) في مقر الشركة بمركز صالح كامل للأعمال في جدة. وقد تمكَّن هذا العام 13 طالبًا وطالبة من ثماني جامعات (من أصل 286 طالبًا وطالبة تقدموا من جامعات سعودية وعالمية) من اجتياز مراحل ترشيحية عدة، تضمنت مقابلات شخصية، واختبارات للكفاءات الأساسية، تم تطويرها من قِبل الخبراء والباحثين الأكاديميين في جامعات العالم. ويهدف برنامج «نوابغ المستقبل»، الذي أطلقته «دله البركة» بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، إلى تأهيل وتمكين النوابغ من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات؛ بهدف الاستثمار في مواهبهم، ودعم مسيرتهم الأكاديمية لاستكمال الدراسات العليا، ونيل درجة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية. ويأتي إطلاق البرنامج في ذكرى اليوم الوطني؛ لاستلهام مسيرة النهوض والتطور والبناء في نفوس الشباب المشاركين، وتجسيدًا لمستهدفات برنامج «تنمية القدرات البشرية»، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. وجاء اختيار التخصصات بعد دراسة احتياجات السعودية في المرحلة المقبلة، واختيار أفضل برامج الماجستير العالمية المرتبطة بهذه التخصصات من جامعات عدة بناء على ترتيبها الدولي في تلك البرامج والتخصصات.

كانت هذه تفاصيل خبر "دله البركة" تستعد لإعلان الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.