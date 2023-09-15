شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش المستجدات الدولية مع رئيس جمهورية القُمر المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الجمعة، الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، على هامش قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، المنعقدة في هافانا عاصمة جمهورية كوبا.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ للرئيس، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاه.

العلاقات الثنائية

جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.