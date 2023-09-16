شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة.. تدشين مهرجان "الصفري" الحادي عشر وتوقيع عدد من المبادرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، دشّن محافظ بيشة عبد الرحمن بن عبد الله آل حامد فعاليات مهرجان صفري بيشة في دورته الحادية عشرة، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحت شعار "الصفري عالمي".

وأكد محافظ بيشة أن المهرجان يأتي في إطار استراتيجية منطقة عسير المبنية على مكامن قوتها ومنها استخدام خيرات الأرض الاستخدام الأمثل، حيث يقدّم المهرجان التمر كأحد أهم المنتجات الوطنية، وركيزة للاقتصاد في المنطقة والمحافظة بشكل خاص.

إنتاج التمور في بيشة

ودعا المهتمين من القطاع الخاص إلى الاستفادة من الناتج المحلي للمحافظة، والذي يتجاوز 60 ألف طن سنوياً من التمور بأنواعها المختلفة؛ للمساهمة في سد الاحتياج المحلي.

من جهته، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أحمد آل مجثل، أن الوزارة تهدف من خلال المهرجان إلى توجيه برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بما يتوافق مع الميز النسبية لكل منطقة.

وأكد تميز بيشة بإنتاج التمور، التي تصل إلى أكثر من مليون نخلة، مشيراً إلى أن المهرجان يسهم في تسويق منتجات تمور المزارعين في المحافظة بما يحقق العائد الاقتصادي لهم.

زراعة التمور في السعودية

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن زراعة التمور في المحافظة، وما حققته من قفزات كبيرة في الإنتاج.

عقب ذلك عُرض أوبريت وطني بمشاركة عدد من الفرق الشعبية، تلاه توقيع عدد من المبادرات.

يذكر أن المهرجان يشهد العديد من الفعاليات والبرامج وورش العمل المصاحبة، التي تستمر لمدة خمسة أيام وتنظمها كل من جامعة بيشة وجمعية وقاء ومركز النخيل والتمور.

ويفتح أبوابه أمام الزوار على فترتين الأولى من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً والثانية من السادسة إلى الثامنة مساءً.