شكرا لقرائتكم خبر عن غبار على الشرقية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تشمل تلك المناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

الطقس في المنطقة الشرقية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.

الطقس في المدينة المنورة

وفي المدينة المنورة نبه المركز الوطني من أمطار خفيفة على منطقة العلا، تشمل تأثيراتها رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية، مشيرا إلى أنها تستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

الطقس في مكة المكرمة

وفي مناطق مكة المكرمة، نبه مركز الأرصاد من أمطار غزيرة على الطائف، بينما نبه من أمطار متوسطة على أضم وميسان والعرضيات، لافتا إلى أن الحالة تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.