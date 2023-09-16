انت الان تتابع يوم على بتر قدمه قصاصًا.. "العطوي" يناشد خصمه عبر "الخليج 365" العفو.. وأهل الخير التدخُّل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يرقد الشاب عواد العطوي (42 عامًا) في قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك استعدادًا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه ببتر قدمه اليمنى قصاصًا؛ إذ من المقرر أن يخضع لعملية جراحية صباح غد الأحد.

وناشد ذوو "العطوي" خصمه العفو عن ابنهم في تنفيذ الحق الخاص فيما يخص بتر القدم، وخصوصًا أنه أحد أبناء عمومتهم.

وتعود تفاصيل القضية قبل نحو ستة أعوام ونصف العام عندما اعتدى "العطوي" على شاب آخر بسبب خلاف بينهما بإطلاق النار عليه في بطلقات عدة، تسببت بتلف القدم اليمنى وبترها، وحكم عليه حكمًا قطعيًّا ببتر قدمه اليمنى قصاصًا، ودفع مبلغ 335 ألف ريال عن باقي الإصابات.

والآن بعد أن أنهى "العطوي" مدة السجن ستة أعوام ونصف العام، وهي تمثل الحق العام، يرقد في المستشفى بانتظار عملية بتر القدم.

وفي سياق متصل تحدث الوكيل الشرعي للشاب عواد قائلاً: "ابن العم عواد العطوي قضى في السجن ستة أعوام ونصف العام، وفُصل من عمله، وهو نادم على ما حدث في لحظة حضر فيها الشيطان، وسيطر الغضب على العقل، ويطلب الصفح والعفو من ابن عمه {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}".