شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفاذ": أكثر من 200 فرص عقارية في 4 مناطق ومدن بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 19 مزادًا علنيًا، ابتداءً من 16 - 20 سبتمبر 2023، حيث تتنوع المزادات بين حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 206 عقارًا سكنيًا، وتجاريًا، وزراعيًا وصناعيًا تقع في 4 مناطق ومدن في المملكة.

وأوضح أن المزادات تبدأ بـ 8 في منطقة مكة المكرمة لعرض 94 فرصة عقارية متنوعة، ولـ 47 عقارًا بمنطقة الرياض بواقع 6 مزادات علنية، و52 عقارًا بمنطقة الشرقية تشتمل على 4 مزادات علنية، و13 فرص عقارية في مزادًا علنيًا بمنطقة القصيم.

تفاصيل وشروط المشاركة

أشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.