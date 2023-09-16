تعرّض سائحان سعوديان لإصابات جراء حادث مروري في تايلاند

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 7:15 صباحاً

تعرّض سائحان سعوديان لإصابات جراء حادث مروري في منطقة باتونج السياحية في محافظة بوكيت بتايلاند. وأفاد تقرير صحيفة "khaophuket" بأن السائحين تعرّضا لإصابات متفاوتة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وتلقّت الشرطةُ بلاغًا من المارّة بوقوع الحادث، وتوجّهت فرق الإسعاف ورجال الشرطة فورًا إلى موقع الحادث، وقاموا بإيقاف السائق المشتبه فيه، الذي يُشتبه بأنه كان في حالة غير طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاهه بناءً على ذلك.

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