انت الان تتابع تجاوزت 1.6 مليار دولار.. زيادة ملحوظة في صادرات تركيا إلى السعودية بنسبة 4 أضعاف في 8 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 7:26 صباحاً

تسارعت صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية بنسبة زيادة تصل إلى أربعة أضعاف خلال ثمانية أشهر؛ لتتجاوز 1.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك الفترة نفسها من العام الماضي. ونظّم مجلس مصدّري تركيا، بالتعاون مع وزارة التجارة، برنامجاً للبعثات التجارية إلى الرياض، شاركت فيه 43 شركة تعمل في قطاعات: الأغذية والمعادن غير الحديدية والملابس والمنسوجات والمواد الكيميائية والأثاث، وأجرت البعثة أكثر من 300 اجتماع تجاري مع أكثر من 150 رجل أعمال سعودياً. ونقلت تقارير تركية عن نائب رئيس مجلس مصدّري تركيا، أحمد فيكرت كيليجي، ستستمر الأنشطة المتعلقة بالسوق السعودي بنفس النشاط في المستقبل، مشيراً إلى أنه تم استخدام جميع الإمكانات المتاحة لتعزيز هذه الأداء المميز في السوق السعودي.

كانت هذه تفاصيل خبر تجاوزت 1.6 مليار دولار.. زيادة ملحوظة في صادرات تركيا إلى السعودية بنسبة 4 أضعاف في 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.