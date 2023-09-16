السعودية | من الدفاع والداخلية والصحة.. تحقيق سعودي مع 340 مشتبهاً بالفساد

شكرا لقرائتكم من الدفاع والداخلية والصحة.. تحقيق سعودي مع 340 مشتبهاً بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في قضية فساد كبرى، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في السعودية التحقيق مع عشرات الموظفين.

وقامت الهيئة بعد 3452 جولة رقابية، بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ الواقع ما بين تاريخ 2023/8/17 وحتى 2023/9/15.

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كما أوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.. حيث تهدف الهيئة إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

إلى ذلك، حثت الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات "الهاتف المجاني، البريد الإلكتروني، الفاكس" وذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.