السعودية | لسبب لا يعقل.. 3 شبان أغلقوا الطريق مسببين أزمة مرور بالرياض

شكرا لقرائتكم لسبب لا يعقل.. 3 شبان أغلقوا الطريق مسببين أزمة مرور بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام 3 شباب بإغلاق أحد شوارع الرياض، بسياراتهم من أجل التصوير، ما أدى لتعطيل الحركة المرورية.

وأظهر الفيديو 3 سيارات تقف وسط شارع التخصصي، بعدما نزل منها الشبان الثلاثة، ما أدى لتوقف باقي السيارات خلفهم وتعطل المرور، فيما قاما شابان بتصوير السيارات.

مادة اعلانية

من جهتها قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لإيقافهما مركبتيهما في طريق عام وعرقلة حركة السير ومخالفة الآداب العامة، معرضين حياة الآخرين للخطر وتوثيق ذلك، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأثار المقطع غضب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "أتمنى من المرور أن ما تأخذهم فيهم رأفة هذي الظاهرة كارثة لو انتشرت".

وأضاف مغرد آخر: "لاحول ولا قوة إلا بالله لو حصل حادث بسيط سبب أزمة في الشارع يتهاونون بأرواح الناس.. إن شاء الله تم القبض".