شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة: 3452 جولة رقابية وإيقاف 134 شخصًا في شهر صفر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1445 هـ.

وأوضحت الهيئة عبر حسايها على منصة إكس، أن نشاطها خلال شهر صفر شمل 3452 جولة رقابية، و 340 تحقيقًا، إضافة إلى إيقاف 134 شخصًا، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

جرائم فساد

بينت هيئة الرقابة أن الجهات التي شملتها القضايا هي وزارات: الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوضحت أن جرائم الفساد تضمنت: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال والتزوير.