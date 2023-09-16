شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: هلال ربيع الأول يزين السماء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُرصد هلال شهر ربيع الأول 1445 بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم السبت، حيث تكون الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة ليزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيبتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وسيصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاءً بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

منزلة الاقتران

أشار أبو زاهرة، إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 عند الساعة 04:39 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، منهياً بذلك دورة اقترانية ومبتدئاً دورة جديدة حول الأرض.

وأضاف: "يوماً بعد يوم سيلاحظ أن ازدياد إضاءة الهلال ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل.

يُذكر أنه خلال بضعة ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت، عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.