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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفيدرالية يلا شوت يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الموسم الجديد بمواجهة إفريقية تجمعه بنظيره أرتا سولار بطل جيبوتي علي ستاد عزام بتنزانيا، في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وتستقبل تنزانيا المواجهة القارية التمهيدية لعدم اعتماد الاتحاد الإفريقي "كاف" ملاعب جيبوتي.

ويبحث الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن تحقيق ضربة بداية قوية للموسم الجديد بعد الموسم الصفري المنقضي الذي شهد خروج الزمالك خالي الوفاض من البطولات المحلية والقارية.

ورغم الفوارق الكبيرة بين طرفي موقعة عزام التي لاتنحاز علي الإطلاق لأرتا سولار الذي أوقعه حظه العاثر في طريق الزمالك أحد أحجار الزاوية للكرة الإفريقية وصاحب الإحدي عشر لقبا قاريا ومن بينهم بطولة الكونفدرالية عام 2019، فإن رياح المفاجآت العاتية سبق لها وأن عصفت بالأبيض أمام فرق ليست علي الخريطة الكروية الإفريقية كما حدث في الماضي القريب أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي.

ولذلك استقر أوسوريو على أداء المباراة بقوة دون الالتفات لعوامل التاريخ وإنجازات الماضي.

ويتسلح خوان بعدد من اللاعبين أصحاب القدرات التهديفية وأصحاب ثقافة الفوز بالبطولات مثل: الثنائي المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي المدافع الأيسر ويوسف إبراهيم "أوباما" والتونسي الخطير سيف الدين الجزيري وناصر منسي، مع مجموعة على أعلي مستوي في المراكز الأخري مثل التونسي حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ونبيل عماد "دونجا" وبالإضافة إلى عدد ليس بالقليل من اللاعبين صغار السن الذين تألقوا في الفترة الأخيرة وأثبتوا امتلاكهم القدرة على الدفاع عن ألوان فريق بحجم الزمالك، مثل: حاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وسيد عبد الله "نيمار".

توقيت مباراة الزمالك وارتا سولار في كاس الكونفيدرالية الافريقية

وتنطلق مباراة الزمالك وارتا سولار، يوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات دور ال 32 ( مباراة الذهاب ) من بطولة كاس الكونفيدرالية الافريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 2:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 3:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 4:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 5:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024؟

ستُنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار فقط وحصريًا عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

المباراة ستكون مذاعة عبر قناة "OnTime Sports HD 1" ويسبقها ستوديو تحليلي يضم نجوم الزمالك السابقين.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد أرتا سولار في كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم السبت 16/9/2023