"الأرصاد" تنبّه من رياح تصل إلى 40-49 كم/ساعة على ينبع والرايس

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، من أتربة مثارة ورياح شديدة على محافظة ينبع، ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلو مترات ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومتراً في الساعة.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 11 صباحاً، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

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