"متحدث الأرصاد": الحالة الجوية بجازان شبيهة لما تعرّضت لها العاصمة المقدّسة الشهر الماضي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 11:02 صباحاً

أوضح المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني؛ أن الحالة الجوية بجازان شبيهة بما تعرّضت له العاصمة المقدّسة الشهر الماضي. وأضاف القحطاني؛ سجّلت سرعة الرياح على جازان 65 كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار بلغت 10 ملم، وفقاً للمحطة المأهولة. ولفت القحطاني؛ إلى أن مركز الأرصاد أنذر عنها بوقتٍ كافٍ، وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية. وكان المركز الوطني للأرصاد، قد رفع درجة الإنذار للون الأحمر، أمس الجمعة، من حالة رياحٍ نشطة مصحوبة بانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقطٍ للبَرَد وجريان السيول وارتفاع الأمواج على جازان.

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