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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار يلا شوت بث مباشر اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار يلا شوت بث مباشر اليوم في الكونفدرالية الأفريقية، يحلّ الزمالك ضيفًا ثقيلًا على أرتا سولار في العاصمة التنزانية دار السلام، وذلك في ذهاب دور الـ 32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية 2024.

ستكون هذه هي المباراة الأولى للفارس الأبيض في الموسم الجديد، ولكنها لن تشهد تغييرات في قائمة الفريق بسبب وقف القيد طوال فترة الانتقالات الصيفية نظرًا لأزمة شيكابالا وسبورتينغ لشبونة.

ويجد الزمالك نفسه في مباراة أرتا سولار دون الثنائي الأهم في قائمته في الموسم الماضي، أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح بسبب تعرضهما للإصابة.

متى موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024؟

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار هو السبت 16 سبتمبر 2023، أما ساعة الانطلاق فستكون الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024؟

ستُنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار فقط وحصريًا عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

المباراة ستكون مذاعة عبر قناة "OnTime Sports HD 1" ويسبقها ستوديو تحليلي يضم نجوم الزمالك السابقين.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024؟

قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي:

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

معلق مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024

سيتولى المعلق الشهير حاتم بطيشة مهمة التعليق على مجريات مباراة الزمالك وأرتا سولار من خلال قناة "أون تايم سبورتس".

تشكيل الزمالك ضد أرتا سولار

يغيب عن الزمالك في مواجهة أرتا سولار الثنائي أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يعتمد أوسوريرو على طريقة 4-3-3 التي انتهجها في أغلب مباريات الموسم الماضي، وسيكون التركيز تحديدًا على محمود عبد الرازق "شيكابالا" لتعويض زيزو.

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عبد الله جمعة - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقة" - نبيل عماد "دونغا" - إبراهيما نداي

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية 2024

يأتي البث المباشر لمباراة الزمالك وأرتا سولار من خلال "يوتيوب" مجانًا، وذلك من خلال الحساب الرسمي لموقع "كورة بلس".

لم يقم النادي الأبيض بأي صفقة خلال هذا الصيف بسبب وقف القيد، وسيخوض المباراة وكذلك دور المجموعات من الكونفدرالية بنفس قائمة الموسم الماضي.

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واعتبر المدرب خوان كارلوس أوسوريرو أن هذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا له، وفي الوقت نفسه أعرب عن ثقته في قدرة فريقه ولاعبيه على النجاح.

من المفترض أن تكون مواجهة أرتا سولار سهلة نظريا للزمالك بالنظر إلى فارق المستوى والقدرات بين الفريقين، لكن لا ضمان لمفاجآت الأدوار الاقصائية غير المتوقعة.

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي نجحت في توفير مستحقات اللاعبين وصرفها لجميع لاعبي الفريق قبل السفر إلى تنزانيا لتحفيز اللاعبين من أجل الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي بالكونفدرالية.