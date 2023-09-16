انت الان تتابع مع بواكير الوسم والعهدة أوروبية.. بشرى من "الحصيني" بتحسن توقعات الهطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 11:17 صباحاً

بشّر الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، بتحسن توقعات الأمطار مع بداية بواكير الوسم. وأوضح "الحصيني" عبر حسابه على "إكس": "ابشروا وبشروا؛ تحديث المركز الأوروبي الشهري يشير إلى تحسن توقعات الأمطار -إن شاء الله- مع بداية بواكير الوسم ١٤٤٥هـ". وأشار إلى أن بواكير الوسم هي الفترة التي تسبق بداية الوسم، ومعلوم أن الوسم عادة ما يبدأ في ١٦ أكتوبر، ويوافق هذا العام 1 ربيع الثاني ١٤٤٥هـ، والتغيير وارد؛ لأنها توقعات والأصل الفأل.

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