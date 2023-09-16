انت الان تتابع فيديو.. روبوتات تقتحم مباراة لكرة القدم الأمريكية وترعب الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اقتحم عددٌ من الروبوتات أرضيةَ الملعب في مباراة "لوس أنجلوس تشارجرز" و"ميامي دولفنز"، خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية.

وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي صوّر عدد من المشجّعين "روبوتات" تشبه البشر، بوصلات كهربائية وهي تتجوّل بشكل مريب داخل أروقة الملعب، وفي المدرجات؛ مما أثار خوف عدد من الجماهير.

وبينما ظنّ البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي "إنسان آلي"، وفق سكاي نيوز عربية، إلا أنه تبين أنها "روبوتات" حقيقية صمّمت للدخول للملعب وخلق التساؤلات.

وتبيّن لاحقًا أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريبًا، وهي شخصيات من الفيلم.

الفيلم الجديد هو "The Creator" أو "المبتكر"، وهو فيلم عن حرب بين البشر وأعداد من روبوت الذكاء الاصطناعي، هذه الحرب قد "تنهي البشرية"؛ وفقًا لقصة الفيلم.