انت الان تتابع "السادسة خلال أقلّ من شهر".. "البرهان" يتوجّه إلى أوغندا في زيارة رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 11:41 صباحاً

توجّه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم "السبت"، إلى أوغندا في زيارة رسمية؛ بحسب ما جاء في بيان لمجلس السيادة السوداني، فيما استؤنفت المعارك في محيط القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم بعد توقّف دام أسبوعين. وبيّن المجلس أن "البرهان" سيجري محادثات مع الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني" حول العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وغادر "البرهان" من مطار مدينة بورتسودان في شرق البلاد، التي انتقل إليها الشهر الماضي بعدما ظلّ في مقرّ القيادة العامة للجيش خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب. وهذه هي سادس زيارة يقوم بها "البرهان" إلى الخارج منذ أواخر أغسطس "آب" الماضي؛ إذ بدأ جولاته بزيارة مصر نهاية الشهر الماضي، أعقبتها زيارات إلى جنوب السودان وقطر وإريتريا وتركيا. ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل "نيسان"، قُتل نحو 7500 شخص، ومن المرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، بينما اضطرّ نحو خمسة ملايين شخص لترك منازلهم والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصًا مصر وتشاد.

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