انت الان تتابع لأول مرة.. إطلاق "جائزة للتميز الأثري" في ختام القمة العالمية بمدينة العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 سبتمبر 2023, 11:45 صباحاً

أعلنت "قمة العلا العالمية للآثار" عن إطلاق جائزة تحت اسم "جائزة قمة العلا العالمية للآثار للتميز الأثري" التي تهدف إلى الإسهام في التحفيز نحو تطوير علم الآثار والابتكار في المجالات الأثرية والتراث الثقافي وكانت القمة قد عُقدت لمدة ثلاثة أيام في قاعة "مرايا" بمحافظة العلا بمشاركة ٣٠٠ شخصية علمية من ٣٩ دولة يمثلون جميع قارات العالم. وشهدت القمة التي نظمتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، نقاشات موسعة ضمن ١١ جلسة حوارية، حول واقع الآثار في العالم وسبل تطوير التقنيات الخاصة بالحفاظ عليها، ودعم الاكتشافات الأثرية الجديدة والاحتفاء بخبراء وعلماء الآثار الشباب ودعمهم. وتهدف القمة إلى أن تصبح منصة عالمية أولى في قطاع التراث الثقافي وعلوم الآثار؛ تجسيدًا لما تزخر به محافظة العلا من ثراء ثقافي وإرث إنساني وأصول ثقافية صاغتها حضارات متعاقبة منذ أكثر من 200 ألف عام، وكانت مقصدًا لرحلات الرحالة والمستكشفين.

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. إطلاق "جائزة للتميز الأثري" في ختام القمة العالمية بمدينة العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.