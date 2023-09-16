انت الان تتابع شركة المياه الليبية تحذّر من شرب مياه الآبار بالمناطق المنكوبة بعد حالة تسمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذّرت شركة المياه والصرف الصحي في إدارة منطقة الجبل الأخضر الليبية، المناطق المنكوبة والمتضرّرة من الفيضانات، بعدم شرب مياه الآبار، واستخدامها في الغسيل فقط إذا لزم الأمر.

جاء التحذير بعد تسجيل حالة تسمّم لإحدى المواطنات القاطنة بحي "54"، وتم إيداعها في مصحة "نور الأمل" بمدينة البيضاء؛ وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت.

وكان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبدالجليل، أكد في وقت سابق وفاة "3166" شخصًا حتى مساء أمس الجمعة، جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال، الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، وبالأخصّ مدينة درنة.

وفي مؤتمر صحفي مساء الجمعة حضره رئيس حكومة بنغازي، أسامة حماد، والنائب العام "الصديق الصور"، رشّح عبد الجليل هذه الأرقام للزيادة، وأكد أن النيابة العامة تتولّى أخذ عينات الحمض النووي من الوفيات لمطابقتها بما يخصّ ذويهم؛ بغية التعرف على هويات القتلى، منبّهًا إلى أنهم سيعلنون عن تحديثات يومية لضحايا الإعصار.

ونظرًا لتباين الأرقام الخاصة بأعداد الضحايا، أعلن رئيس حكومة بنغازي خلال المؤتمر عن أن وزير الصحة هو المخول بإعلان الأعداد، وسقط أغلب الضحايا المعلن عنهم في مدينة درنة التي تسببت أمطار إعصار دانيال في انفجار سدَّيْن فيها وحدوث أضرار بشرية ومادية ضخمة، فاقت بكثير المدن والقرى المحيطة.