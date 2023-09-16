شكرا لقرائتكم الأرصاد: حالة جازان شبيهة بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، على حالة الطقس في جازان خلال الساعات الماضية.

حالة الطقس بجازان

وقال القحطاني، عبر حسابه في منصة “إكس”، إن حالة الطقس في جازان شبيهة بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي، حيث سجلت سرعة الرياح على جازان 65كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة.

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وأضاف “بلغت أعلى كمية أمطار 10ملم، وفقا للمحطة المأهولة، والمركز أنذر عنها بوقت كافٍ وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.

أمطار غزيرة ورياح نشطة

وكانت أحياء في منطقة جازان، قد شهدت خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح نشطة.