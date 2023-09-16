شكرا لقرائتكم خبر عن "الغطاء النباتي" يعمل على تجهيز سبخة غويمض للتشجير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على تنفيذ مشروع تجريبي تطبيقي، لإعادة تأهيل سبخة غويمض شرق منطقة القصيم، إحدى مواقع البيئات الرطبة الداخلية (السبخات)، باستزراعها بـ 3,800 شتلة من النباتات المحلية المتلائمة مع ملوحة التربة والمياه ومقامة للجفاف وتتأقلم مع طبيعة النظام البيئي في أراضي السبخات.

يأتي ذلك ضمن جهود المركز لإعادة تأهيل أحد النظم البيئية الهامة بالمملكة وتحقيقاً لمستهدفات السعودية الخضراء، حيث بلغ عدد السبخات بالمملكة 41 سبخة، تتراوح مساحاتها بين 3500 كيلو متر مربع إلى 10 كيلو مترات.

بدء تنفيذ المشروع

وبدأت فرق المركز تنفيذ المشروع بعمل المسوحات الميدانية ووصف الموقع، وحساب مستوى الانحدار والارتفاع وعمل رفع مساحي واعداد الخرائط الرقمية، كما أجريت التحليلات المعملية لعينات تربة ممثلة للموقع وقياس نسبة الأملاح الكلية والذائبة وغيرها من التحليلات الكيميائية والفيزيائية.

يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.