شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 827 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 7 سبتمبر 2023 حتى 13 من ذات الشهر عن عدد من النتائج.

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 15812 مخالفًا، منهم 9801 مخالفاً لنظام الإقامة، و 3804 مخالفين لنظام أمن الحدود، و 2207 مخالفين لنظام العمل.

ضبط المخالفين

بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 827 شخصًا، 61% منهم يمنيو الجنسية، و 18% إثيوبيو الجنسية، و 21% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 45 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 44016 وافداً مخالفًا، منهم 36701 رجلاً، و 7315 امرأة.

وأحيل 37221 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، إضافة إلى إحالة 2017 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9576 مخالفًا.

عقوبات التعاون مع المخالفين

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم ( 911 ) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و( 999 ) و( 996 ) في بقية مناطق المملكة.