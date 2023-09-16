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وزارة الدفاع تشارك بعروض جوية وبحرية في اليوم الوطني 93

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الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الدفاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، في مقدمتها العروض الجوية والبحرية التي ستقام في عدد من مناطق المملكة.

وتنفذ القوات الجوية الملكية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف - 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف - 15 سي» في 14 مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الظهران، الدمام، الجوف، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، تبوك، أبها، خميس مشيط، والخبر.

عروض جوية وبحرية

يقدم فريق ⁧‫الصقور السعودية‬⁩ تشكيلات وعروضًا جوية في سماء عدد من مدن المملكة احتفاءً باليوم الوطني، وتشارك القوات البحرية الملكية السعودية في فعالياته بمسيرات وعروض بحرية في الأسطولين الشرقي والغربي، ومسيرة لدراجي القوات البحرية بالرياض.
وفي الواجهة البحرية في جدة، تُنفذ القوات البحرية، استعراضًا بالقطع البحرية، وعرضًا جويًا بالطائرات العمودية، بالإضافة إلى عرض عسكري، ومسيرة بالعربات العسكرية وأخرى للمشاة والدراجين، واستعراض خيّالة، فيما تنظم معرضًا للأسلحة والمعدات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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