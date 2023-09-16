شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس جازان شبيه بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن حالة الطقس في جازان شبيهة بما تعرضت له العاصمة المقدسة الشهر الماضي.

وبين أن سرعة الرياح على جازان بلغت 65كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة، فيما بلغت أعلى كمية أمطار 10ملم، وفقًا للمحطة المأهولة، مؤكدًا أن المركز أنذر عنها بوقت كافٍ وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.

طقس جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.