شكرا لقرائتكم خبر عن رياح شديدة على جدة ورابغ.. حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد, في تقرير له اليوم، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين (40 - 49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الطقس في مناطق المملكة

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأشار إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة، تشمل جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأضاف: في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.