شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو، الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان اليوم بيان قال فيه: " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 2 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع: تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.