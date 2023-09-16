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الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

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الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو، الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان اليوم بيان قال فيه: " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو، الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد الموافق 2 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع: تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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